RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Monobank начал устанавливать собственные терминалы для пополнения карт

Фото: Monobank будет собирать деньги в собственные терминалы (facebook.com/oleg.gorohovsky)
Автор: Александр Белоус

Один из крупнейших розничных банков Украины, Monobank, начал установку собственных терминалов для пополнения карт.

Об этом заявил совладелец банка Олег Гороховский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

"Уже видели терминалы mono? Начали ставить их по городам Украины и развивать собственную сеть пополнения. Сейчас их совсем мало всего 1200, но мы только начали", - написал он.

Гороховский сообщил, что банк не требует комиссии за то, что клиенты пополняют собственные счета в терминалах.

"Комиссии за пополнение наших карт в них нет, как и в терминалах наших партнеров. Так что теперь в вашей жизни просто станет немного больше терминалов", - написал он.

 

 

Как работает банк без отделений

Monobank - это банк, который полностью работает через мобильное приложение, без физических отделений. Запущен в 2017 году компанией Fintech Band на базе лицензии Универсал Банка

Банк предлагает кредитные и дебетовые карты. По состоянию на начало 2025 года Monobank обслуживает около 9,8 млн активных карт и занимает второе место среди банков по этому показателю. По состоянию на 1 июля Универсал Банк входит в тройку лидеров по объему депозитов граждан - около 119 млрд гривен.

Проект - результат партнерства Fintech Band (в том числе - экс-менеджеры ПриватБанка: Олег Гороховский, Михаил Рогальский, Дмитрий Дубилет) и Универсал Банка, владельцем которого является Сергей Тигипко.

Читайте РБК-Украина в Google News
MonobankБанки