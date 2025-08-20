Monobank начал устанавливать собственные терминалы для пополнения карт

"Уже видели терминалы mono? Начали ставить их по городам Украины и развивать собственную сеть пополнения. Сейчас их совсем мало всего 1200, но мы только начали", - написал он.

Гороховский сообщил, что банк не требует комиссии за то, что клиенты пополняют собственные счета в терминалах.

"Комиссии за пополнение наших карт в них нет, как и в терминалах наших партнеров. Так что теперь в вашей жизни просто станет немного больше терминалов", - написал он.