Головна » Життя » Суспільство

monobank оплатить страву за поцілунок: до Дня закоханих запускають акцію в ресторанах

П'ятниця 13 лютого 2026 15:19
monobank оплатить страву за поцілунок: до Дня закоханих запускають акцію в ресторанах monobank оплатить страву за поцілунок до Дня закоханих (фото: t.me/OGoMono)
Автор: Сергій Новіков

До Дня закоханих, 14 лютого, monobank запускає романтичну акцію. Банк готовий оплатити одну зі страв на побаченні, щоправда при умові - якщо пара підтвердить свої почуття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Олега Гороховського в Telegram.

Читайте також: monobank оголосив переможців "Лимонної лихоманки": хто отримав авто, квартиру й мільйон гривень

Так, у День закоханих у закладах-партнерах з’явиться спеціальна "верифікація любові". Щоб скористатися пропозицією, потрібно розрахуватися за чек через QR-коди сервісу Expirenza та сфотографуватися під час поцілунку з коханою людиною. Якщо на фото вдасться показати справжні почуття - банк оплатить одну позицію із замовлення.

Умови участі:

  • розрахунок має бути здійснений через QR-код Expirenza;

  • у чеку має бути щонайменше п’ять позицій разом із напоями;

  • фото потрібно зробити безпосередньо в закладі.

Список ресторанів, які беруть участь в акції, доступний на спеціальній сторінці сервісу.

Окремо в monobank зазначили, що розуміють: вже понад 12 років не всі українці можуть святкувати 14 лютого разом.

"Ми знаємо, що величезна кількість наших захисників і захисниць щодня віддають свої найкращі роки та життя заради того, щоб ми могли жити нормальним життям", - йдеться в повідомленні.

Для тих, хто зустрічає День закоханих без своєї другої половинки передбачена окрема ініціатива.

"Для тих, хто зустрічає 14 лютого без свого захисника - просто надішліть 14 лютого на підтримку ваше спільне фото з ним, і ми пригостимо вас десертом в одному із закладів Expirenza. А з ким і коли його з’їсти - вирішите самі", - констатують в monobank.

У банку додають: акція покликана підтримати теплі емоції та нагадати про важливість близькості навіть у непрості часи.

Як повідомлялось, monobank запустив традиційну новорічну акцію, під час якої користувачі можуть донатити на потреби ЗСУ, отримувати бонуси та брати участь у розіграші призів.

