monobank оплатить страву за поцілунок: до Дня закоханих запускають акцію в ресторанах
До Дня закоханих, 14 лютого, monobank запускає романтичну акцію. Банк готовий оплатити одну зі страв на побаченні, щоправда при умові - якщо пара підтвердить свої почуття.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Олега Гороховського в Telegram.
Так, у День закоханих у закладах-партнерах з’явиться спеціальна "верифікація любові". Щоб скористатися пропозицією, потрібно розрахуватися за чек через QR-коди сервісу Expirenza та сфотографуватися під час поцілунку з коханою людиною. Якщо на фото вдасться показати справжні почуття - банк оплатить одну позицію із замовлення.
Умови участі:
-
розрахунок має бути здійснений через QR-код Expirenza;
-
у чеку має бути щонайменше п’ять позицій разом із напоями;
-
фото потрібно зробити безпосередньо в закладі.
Список ресторанів, які беруть участь в акції, доступний на спеціальній сторінці сервісу.
Окремо в monobank зазначили, що розуміють: вже понад 12 років не всі українці можуть святкувати 14 лютого разом.
"Ми знаємо, що величезна кількість наших захисників і захисниць щодня віддають свої найкращі роки та життя заради того, щоб ми могли жити нормальним життям", - йдеться в повідомленні.
Для тих, хто зустрічає День закоханих без своєї другої половинки передбачена окрема ініціатива.
"Для тих, хто зустрічає 14 лютого без свого захисника - просто надішліть 14 лютого на підтримку ваше спільне фото з ним, і ми пригостимо вас десертом в одному із закладів Expirenza. А з ким і коли його з’їсти - вирішите самі", - констатують в monobank.
У банку додають: акція покликана підтримати теплі емоції та нагадати про важливість близькості навіть у непрості часи.
