ua en ru
Вт, 04 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

monobank оголосив переможців "Лимонної лихоманки": хто отримав авто, квартиру й мільйон гривень

Вівторок 04 листопада 2025 13:15
UA EN RU
monobank оголосив переможців "Лимонної лихоманки": хто отримав авто, квартиру й мільйон гривень Фото: переможці акції "Лимонна лихорадка" від  monobank (t.me/OGoMono)
Автор: Юлія Бойко

У неділю, 2 листопада, monobank підбив підсумки акції "Лимонна лихоманка". Головні призи - 1 млн грн, квартира та чотири автомобілі BMW 3 Series - вже знайшли своїх власників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Telegram Олега Гороховського.

Представники monobank провели урочисте вручення нагород переможцям акції "Лимонна лихоманка". Серед головних подарунків - чотири автомобілі, квартира та чек на мільйон гривень.

monobank оголосив переможців &quot;Лимонної лихоманки&quot;: хто отримав авто, квартиру й мільйон гривеньФото: переможці акції "Лимонна лихорадка" від monobank (t.me/OGoMono)

Подія пройшла у святковій атмосфері. "Усі переможці мали дуже щасливий вигляд, і ми також радіємо, що лимонне божевілля завершилося на чудовій ноті", - зазначили в monobank.

Головний приз (1 млн грн) отримав директор благодійного фонду Артем Харченко.

monobank оголосив переможців &quot;Лимонної лихоманки&quot;: хто отримав авто, квартиру й мільйон гривеньФото: головний приз отримав Артем Харченко (t.me/OGoMono)

Власником квартири став Юрій Хорошун, якому вручили сертифікат та ключі від нового житла.

monobank оголосив переможців &quot;Лимонної лихоманки&quot;: хто отримав авто, квартиру й мільйон гривеньФото: квартира дісталася Юрію Хорошуну (t.me/OGoMono)

Ключі від чотирьох автомобілів BMW 3 Series отримали Валентин Мельник, Олесь Рубіновський, Михайло Михайлик та Єлизавета Кушманцева.

Фото: чотирьом переможцям акції вручили ключі від авто BMW 3 Series (t.me/OGoMono)

За даними банку, участь в акції взяли мільйони користувачів. Щонайменше один "лимон" зібрали 3,54 мільйона осіб, десять - понад 3,1 мільйона, а п’ятдесят - понад 740 тисяч. Загалом під час гри користувачі зібрали понад 110 мільйонів "лимонів".

Найшвидший учасник упорався зі збором усіх 50 "лимонів" за 62 хвилини. Також у межах акції 4 830 користувачів змінили ім’я у застосунку на "Лимон".

Читайте РБК-Україна в Google News
Monobank
Новини
Виплата 1 000 грн: заяви від українців прийматимуть із 15 листопада
Виплата 1 000 грн: заяви від українців прийматимуть із 15 листопада
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце