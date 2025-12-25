ua en ru
Знижки, 26 iPhone та донати для ЗСУ: monobank запускає новорічну "ялинку"

Четвер 25 грудня 2025 13:09
UA EN RU
Знижки, 26 iPhone та донати для ЗСУ: monobank запускає новорічну "ялинку" Фото: monobank запускає новорічну акцію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

monobank запустив традиційну новорічну акцію, під час якої користувачі можуть донатити на потреби ЗСУ, отримувати бонуси та брати участь у розіграші призів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Telegram Олега Гороховського.

В рамках цієї акції користувачі можуть "трусити" монобанку і робити донати. Усі зібрані кошти спрямують на закупівлю дронів та інші потреби для підрозділів К-2, 5-ї окремої важкої механізованої бригади та 117-ї окремої важкої механізованої бригади.

"Ви вже знаєте, що треба робити. Заходите - трусите монобанком - витрушуєте донати", - пояснюють у monobank.

Окрім донатів, учасники можуть отримати бонуси для себе, зокрема промокоди зі знижками від 100 до 1000 гривень на покупки в мономаркеті, а також шанс виграти ексклюзивну platinum-картку з коточіпом і безкоштовним обслуговуванням протягом двох років.

До благодійної ініціативи також долучилися компанії WOG та Inzhur REIT, які додали кошти від себе. Ці внески також зараховуються в межах акції.

Крім того, за кожні 26 гривень донату на спеціальну новорічну "банку" monobank розігрує 26 iPhone. Переможців планують оголосити 2 січня 2026 року.

Окремо в monobank анонсували конкурс для користувачів Instagram. Тим, хто публікуватиме відео з "трусінням" ялинки з хештегом #моноялинка, обіцяють подарунки - 260 авторів найкумедніших відео отримають фотокамери Instax та набір брендованого мерчу.

У monobank зазначили, що минулого року ялинку "трусили" майже 12 мільйонів разів, і закликають перевищити цей показник цьогоріч.

Як повідомлялося, monobank відкрив власний маркетплейс - monoбазар для купівлі та продажу власних речей.

Раніше у monobank також розповіли про оновлення реферальної програми та як отримати до 1000 гривень за запрошення нового клієнта.

Monobank Новий рік
