monobank оплатит блюдо за поцелуй: ко Дню влюбленных запускают акцию в ресторанах

Пятница 13 февраля 2026 15:19
monobank оплатит блюдо за поцелуй: ко Дню влюбленных запускают акцию в ресторанах monobank оплатит блюдо за поцелуй ко Дню влюбленных (фото: t.me/OGoMono)
Автор: Сергей Новиков

Ко Дню влюбленных, 14 февраля, monobank запускает романтическую акцию. Банк готов оплатить одно из блюд на свидании, правда при условии - если пара подтвердит свои чувства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Олега Гороховского в Telegram.

Так, в День влюбленных в заведениях-партнерах появится специальная "верификация любви". Чтобы воспользоваться предложением, нужно рассчитаться за чек через QR-коды сервиса Expirenza и сфотографироваться во время поцелуя с любимым человеком. Если на фото удастся показать настоящие чувства - банк оплатит одну позицию из заказа.

Условия участия:

  • расчет должен быть осуществлен через QR-код Expirenza;

  • в чеке должно быть не менее пяти позиций вместе с напитками;

  • фото нужно сделать непосредственно в заведении.

Список ресторанов, участвующих в акции, доступен на специальной странице сервиса.

Отдельно в monobank отметили, что понимают: уже более 12 лет не все украинцы могут праздновать 14 февраля вместе.

"Мы знаем, что огромное количество наших защитников и защитниц ежедневно отдают свои лучшие годы и жизни ради того, чтобы мы могли жить нормальной жизнью", - говорится в сообщении.

Для тех, кто встречает День влюбленных без своей второй половинки предусмотрена отдельная инициатива.

"Для тех, кто встречает 14 февраля без своего защитника - просто пришлите 14 февраля в поддержку ваше совместное фото с ним, и мы угостим вас десертом в одном из заведений Expirenza. А с кем и когда его съесть - решите сами", - констатируют в monobank.

В банке добавляют: акция призвана поддержать теплые эмоции и напомнить о важности близости даже в непростые времена.

Как сообщалось, monobank запустил традиционную новогоднюю акцию, во время которой пользователи могут донатить на нужды ВСУ, получать бонусы и участвовать в розыгрыше призов.

