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Монголії доведеться пояснити, чому вона проігнорувала ордер на арешт Путіна, - прокурор МКС

Фото: Карім Хан, прокурор Міжнародного кримінального суду (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Монголії доведеться пояснити, чому вона проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) та не арештувала диктатора Володимира Путіна під час його візиту до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокурора МКС Каріма Хана в інтерв'ю BBC.

"Переговорний процес на рівні суду ведеться. Судді можуть дати свої рекомендації на випадок, якщо буде виявлено відсутність співпраці, але я не хочу нічого передбачати, тому що зараз це питання вирішується між суддями та урядом Монголії", - пояснив прокурор. 

Відповідаючи на питання про те, чи вірить він, що диктатора коли-небудь вдасться посадити на лаву підсудних у Гаазі, прокурор нагадав приклад з колишньої Югославії. За його словами, раніше люди сміялись, коли МКС домагався ордерів на арешт колишнього президента Сербії Радована Караджича, колишнього начальника штабу Війська Республіки Сербської Ратко Младича й експрезидента Союзної Республіки Югославія Слободана Мілошевича.  

"...але, як показала історія, ці люди, що володіли в минулому великою владою в своїй країні та регіоні, у підсумку опинилися на лаві підсудних. Є приклади, які показують, що якщо хтось робить, що заманеться, користуючись владою, не обмеженою вищою відповідальністю, його простір для маневру звужується", - додав Хан. 

Візит Путіна до Монголії 

МКС ще у 2023-му видав ордер на арешт Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. 

2 вересня диктатор відвідав Монголію. Ця країна є підписантом Римського статуту і мала б заарештувати його. Так чи інакше, цього не сталося. 

Загалом Путін має бути затриманий у 123 країнах, що ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.  

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