Монголии придется объяснить, почему она проигнорировала ордер на арест Путина, - прокурор МУС

"Переговорный процесс на уровне суда ведется. Судьи могут дать свои рекомендации на случай, если будет выявлено отсутствие сотрудничества, но я не хочу ничего предсказывать, потому что сейчас этот вопрос решается между судьями и правительством Монголии", - пояснил прокурор.

Отвечая на вопрос о том, верит ли он, что диктатора когда-нибудь удастся посадить на скамью подсудимых в Гааге, прокурор напомнил пример из бывшей Югославии. По его словам, раньше люди смеялись, когда МУС добивался ордеров на арест бывшего президента Сербии Радована Караджича, бывшего начальника штаба Войска Республики Сербской Ратко Младича и экс-президента Союзной Республики Югославия Слободана Милошевича.

"...но, как показала история, эти люди, обладавшие в прошлом большой властью в своей стране и регионе, в итоге оказались на скамье подсудимых. Есть примеры, которые показывают, что если кто-то делает, что заблагорассудится, пользуясь властью, не ограниченной высшей ответственностью, его пространство для маневра сужается", - добавил Хан.

Визит Путина в Монголию

МКС еще в 2023 году выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

2 сентября диктатор посетил Монголию. Эта страна является подписантом Римского статута и должна была бы арестовать его. Так или иначе, этого не случилось.

В целом Путин должен быть задержан в 123 странах, ратифицировавших Римский статут или признавших юрисдикцию МУС.