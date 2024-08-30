Монголія зобов'язана арештувати Путіна під час його візиту до країни, - МКС

За його словами, МКС покладається на те, що держави-учасниці, зокрема Монголія, "виконують його рішення" та "мають зобов'язання співпрацювати" із судом.

Зокрема, це стосується виконання ордерів на арешт, один із яких видали стосовно російського диктатора.

Речник додав, що судді МКС розглядатимуть випадки "відмови від співпраці" з боку його підписантів і повідомлятимуть Асамблею держав-учасниць, яка може "вжити будь-яких заходів, які вважатиме доречними".