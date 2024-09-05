Монголія поважає Путіна більше, ніж міжнародне право, - Зеленський

"Якщо Монголія не поважає міжнародне право, то вони й приймають Путіна. І у них впроваджено Римський статут, наскільки мені відомо. І у них він повинен працювати. І я вважаю, що це відповідь Монголії стосовно міжнародного права, чи поважають вони його, чи ні. Ні, не поважають. Вони Путіна поважають більше, ніж міжнародне право", - сказав він.

На думку президента, більша повага Монголії сьогодні демонструється до вбивці, ніж до міжнародного права - до війни, ніж до миру.

"Але це не значить, що якщо кілька країн не поважають міжнародне право, то не буде відповідальності тієї чи іншої людини. Бо більшість країн все одно буде чекати на відповідальність і вона все одно буде", - запевнив Зеленський.

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