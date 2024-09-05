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Монголія поважає Путіна більше, ніж міжнародне право, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський
Автор: Наталія Гурковська

Монголія поважає главу Кремля Володимира Путіна, ніж міжнародне право. Країна демонструє більшу повагу до війни, ніж до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю NBC News.

"Якщо Монголія не поважає міжнародне право, то вони й приймають Путіна. І у них впроваджено Римський статут, наскільки мені відомо. І у них він повинен працювати. І я вважаю, що це відповідь Монголії стосовно міжнародного права, чи поважають вони його, чи ні. Ні, не поважають. Вони Путіна поважають більше, ніж міжнародне право", - сказав він.

На думку президента, більша повага Монголії сьогодні демонструється до вбивці, ніж до міжнародного права - до війни, ніж до миру.

"Але це не значить, що якщо кілька країн не поважають міжнародне право, то не буде відповідальності тієї чи іншої людини. Бо більшість країн все одно буде чекати на відповідальність і вона все одно буде", - запевнив Зеленський.

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