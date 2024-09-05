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Монголия уважает Путина больше, чем международное право, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Монголия уважает главу Кремля Владимира Путина, чем международное право. Страна демонстрирует большее уважение к войне, чем к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью NBC News.

"Если Монголия не уважает международное право, то они и принимают Путина. И у них введен Римский устав, насколько мне известно. И у них он должен работать. И я считаю, что это ответ Монголии относительно международного права, уважают ли они его, или нет. Нет, не уважают. Они Путина уважают больше, чем международное право", - сказал он.

По мнению президента, большее уважение Монголии сегодня демонстрируется к убийце, чем к международному праву - к войне, чем к миру.

"Но это не значит, что если несколько стран не уважают международное право, то не будет ответственности того или иного человека. Потому что большинство стран все равно будут ждать ответственности и она все равно будет", - заверил Зеленский.

Визит Путина в Монголию

2 сентября Путин посетил Монголию. Эта страна, как подписант Римского устава, должна была арестовать Путина.

На данный момент Путин должен быть арестован в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МУС. Это связано с тем, что еще в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина.

Отметим, что ранее все попытки Путина посетить другие страны в последний момент срывались. Достаточно вспомнить попытки Путина приехать в ЮАР. В последний момент Путин не поехал на саммит БРИКС, который проходил в Претории в августе 2023 года.

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