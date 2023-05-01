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Путіна попросили не приїжджати до ПАР через ордер на його арешт, - Sunday Times

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ПАР, Понеділок 01 травня 2023 10:21
Путіна попросили не приїжджати до ПАР через ордер на його арешт, - Sunday Times Фото: міжнародного злочинця не хочуть бачити у ПАР (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Південна Африка попросила Володимира Путіна не приїжджати на саміт БРІКС, а взяти участь через Zoom.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sunday Times.

Як зазначається в публікації, рішення ухвалене після того, як Преторія звернулася за юридичною консультацією з приводу своїх зобов'язань заарештувати Путіна.

Путіна запросили взяти участь у саміт глав п'яти країн з економікою Бразилії, Росії, Індії, Китаю і приймаючої країни, що розвивається, - Південної Африки.

ПАР відмовилася підтримати санкції проти Росії чи засудити її агресію проти України. Однак видача ордера на арешт Путіна Міжнародним кримінальним судом за насильницьку депортацію українських дітей з окупованої Росією території поставила правлячу партію ПАР у незручне становище.

Південно-Африканська республіка входить до країн, які підписали Римський статут, що зобов'язує її виконувати рішення МКС.

"У нас немає варіанта не заарештовувати Путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати", - сказав представник уряду ПАР.

Як пише Sunday Times, минулого тижня президент ПАР Сиріл Рамапоса призначив спеціальний урядовий комітет на чолі з віце-президентом країни, який має вивчити варіанти дій влади через видачу ордера на арешт Путіна.

За словами джерела видання, комітет не зможе знайти інших варіантів, окрім участі Путіна у саміті з відеозв'язку з Москви.

Високопосадовці підтвердили Sunday Times, що Преторія веде переговори про це з Москвою.

У березні Міжнародний карний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна. Це означає, що Преторія, де у серпні відбудеться саміт БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР), має заарештувати його після прибуття.

Влада ПАР у квітні заявила, що має намір вийти з Римського статуту, проте потім повідомила, що Південно-Африканська Республіка залишається учасником Міжнародного кримінального суду і продовжуватиме послідовне застосування міжнародного права.

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