Монетизують гнів і негатив. ООН пропонує унормувати соцмережі

В ООН вважають, що необхідно створити нормативну базу для регулювання роботи соціальних мереж та поведінки користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша в Twitter .

"Платформи соціальних медіа, що засновані на бізнес-моделі, яка монетизує гнів і негатив, завдають невимовної шкоди суспільству. Ворожі висловлювання та дезінформація поширюються. Наші дані купують і продають, щоб впливати на поведінку. Нам потрібна нормативна база, щоб це змінити", - написав він.

Нагадаємо, у соцмережах активізувалися шахраї, які виманюють дані платіжних карток. РБК-Україна розповідало, як не стати їхньою жертвою.

Окрім того, у червні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові не змогли завершити спецоперацію у Сєвєродонецьку через повідомлення у соцмережах.

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