Из-за сообщений в соцсетях была сорвана спецоперация ВСУ в Северодонецке, - Маляр
Украинские защитники не смогли завершить спецоперацию в Северодонецке из-за сообщений в соцсетях. Украинцев призвали не оглашать детали военных задач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Анну Маляр в Facebook.
По ее словам, во время осуществления военных операций параллельно организуются несколько задач. Их исполнение должно проходить тайно в условиях непубличности. Сообщать об успехах или неудачах на фронте можно только после официальных заявлений Генштаба ВСУ или Минобороны.
"Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба отчасти срывает военные операции - как это было вчера и позавчера относительно Северодонецка. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное", - заявила Маляр.
Она призвала украинцев не разглашать военные планы в социальных сетях.
Напомним, что ситуация в Луганской области крайне сложная. Недавно оккупанты захватили два населенных пункта.
Кроме того, по данным Генштаба, российские войска сосредоточили основные усилия на взятии Северодонецка и планируют окружить ВСУ в районе Лисичанска.
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