ru ua
Вс, 26 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из-за сообщений в соцсетях была сорвана спецоперация ВСУ в Северодонецке, - Маляр

Новина українською →
Украина, Суббота 25 июня 2022 12:35
Из-за сообщений в соцсетях была сорвана спецоперация ВСУ в Северодонецке, - Маляр Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook com ganna maliar)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники не смогли завершить спецоперацию в Северодонецке из-за сообщений в соцсетях. Украинцев призвали не оглашать детали военных задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Анну Маляр в Facebook.

По ее словам, во время осуществления военных операций параллельно организуются несколько задач. Их исполнение должно проходить тайно в условиях непубличности. Сообщать об успехах или неудачах на фронте можно только после официальных заявлений Генштаба ВСУ или Минобороны.

"Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба отчасти срывает военные операции - как это было вчера и позавчера относительно Северодонецка. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное", - заявила Маляр.

Она призвала украинцев не разглашать военные планы в социальных сетях.

Напомним, что ситуация в Луганской области крайне сложная. Недавно оккупанты захватили два населенных пункта.

Кроме того, по данным Генштаба, российские войска сосредоточили основные усилия на взятии Северодонецка и планируют окружить ВСУ в районе Лисичанска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Северодонецк
NEWS
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение