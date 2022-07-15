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Мошенники выманивают данные платежных карт в соцсетях: как не стать жертвой

Новина українською →
Киев, Пятница 15 июля 2022 10:26
Мошенники выманивают данные платежных карт в соцсетях: как не стать жертвой Фото: мошенники выманивают данные платежных карт в соцсетях (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В социальных сетях активизировались мошенники, которые выманивают данные платежных карт. Злоумышленники используют так называемую тематику "денежной компенсации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Как действуют мошенники

Как рассказали в ведомстве, в социальной сети Facebook выявлен ряд мошеннических страниц, содержащих ссылки на так называемый "Единый Компенсационный Центр Возврата Невыплаченных Денежных Средств".

Так, на упомянутом ресурсе предлагают предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж. В случае выполнения указанных требований данные платежной карты будут скомпрометированы.

В Госспецсвязи предупреждают, что мошенническая активность носит систематический характер и отслеживается по идентификатору UAC-0100.

Что делать

В ведомстве предоставляют гражданам три главных правила, которых следует придерживаться, а именно:

  • никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах. Настройте контроль движения средств: подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции.
  • если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом вебсайте - немедленно заблокируйте карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обороте карты) или через интернет-банкинг.
  • используйте надежные пароли, двухфакторную аутентификацию, антивирусные программы и следуйте другим советам по кибербезопасности.

Мошенники выманивают данные платежных карт в соцсетях: как не стать жертвой

Фото: мошенники выманивают данные платежных карт в соцсетях (t.me/dsszzi_official)

Напомним, во время войны злоумышленники не прекращают попыток обманывать граждан. Они спекулируют на теме финансовой помощи пострадавшим, выманивают деньги якобы на помощь украинским военным или эвакуацию мирных граждан из опасных районов.

Добавим, недавно в Национальном банке Украины предупредили о новой мошеннической схеме.

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Госспецсвязи мошенническая схема
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