Мошенники выманивают данные платежных карт в соцсетях: как не стать жертвой

В социальных сетях активизировались мошенники, которые выманивают данные платежных карт. Злоумышленники используют так называемую тематику "денежной компенсации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

В ведомстве предоставляют гражданам три главных правила , которых следует придерживаться, а именно:

В Госспецсвязи предупреждают, что мошенническая активность носит систематический характер и отслеживается по идентификатору UAC-0100.

Так, на упомянутом ресурсе предлагают предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж. В случае выполнения указанных требований данные платежной карты будут скомпрометированы.

Как рассказали в ведомстве, в социальной сети Facebook выявлен ряд мошеннических страниц, содержащих ссылки на так называемый "Единый Компенсационный Центр Возврата Невыплаченных Денежных Средств".

Напомним, во время войны злоумышленники не прекращают попыток обманывать граждан. Они спекулируют на теме финансовой помощи пострадавшим, выманивают деньги якобы на помощь украинским военным или эвакуацию мирных граждан из опасных районов.

Добавим, недавно в Национальном банке Украины предупредили о новой мошеннической схеме.

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