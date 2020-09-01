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Монетизация "пакетов малыша": сегодня началась выдача карточек для выплат

Автор: Юлия Струк

Во вторник, 1 сентября, стартовала монетизация "пакетов малыша" в Украине. С сегодняшнего дня началась выдача карточек для выплат.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Сегодня АО "Коммерческий банк "ПриватБанк" начинает выдачу карточки для выплаты единовременного натуральной помощи "пакет малыша". Банком внесены изменения в Условия и правила предоставления банковских услуг (договор с клиентами), которыми предусмотрен новый банковский продукт - социальная карта для выплат "Пакет малыша", - указано в сообщении.

Отмечается, что главной особенностью этой карты является то, что ее можно открыть в течение года с даты рождения ребенка. Средства можно использовать еще в течение года с момента их зачисления путем приобретения детских товаров (средства ухода за детьми и детские средства гигиены: подгузники, салфетки детская одежда и обувь; детское питание, детская посуда и детские игрушки; текстиль для детей, в том числе полотенца, одеяла) и товаров для роженицы (прокладки для лактации, прокладки послеродовые) в учреждениях торговли, которые заключили с Минсоцполитики публичный договор.

Напомним, в Украине начинает работать новый механизм получения денежной компенсации одноразового пособия "пакет малыша": изменения вступили в силу с 1 сентября 2020 года.

Как писало РБК-Украина, в Украине с сентября 2018 года каждая семья при рождении ребенка начала получать "пакет малыша".

Так, 29 июля Кабинет министров ввел выплату 5000 гривен на одного новорожденного вместо "пакета малыша".

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