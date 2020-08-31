Процедура получения денег за "пакет малыша" меняется с 1 сентября

Родителям будут выдавать банковские карты со специальным режимом использования
В Украине начинает работать новый механизм получения денежной компенсации единовременного пособия "пакет малыша". Изменения вступили в силу с 1 сентября 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Как отмечается в сообщении, вместо единовременной натуральной помощи "пакет малыша" после окончания их в регионах будет предоставляться денежная компенсация.
Граждане, которые в 2020 году не получили "пакет малыша" в натуральном виде, могут обратиться за денежной компенсацией в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка
Государственный "ПриватБанк" открывает текущий счет получателю денежной компенсации со специальным режимом использования и получения карты для выплат "Пакет малыша".
Родители должны обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения, исполнительного органа местного совета.
После зачисления средств на карту для выплат "пакет малыша" получатели самостоятельно расходуют средства исключительно на покупку:
Купить товары получатель сможет в заведениях торговли, Интернет-магазинах, которые присоединились к реализации пилотного проекта по монетизации единовременной натуральной помощи "пакет малыша".
"Средства могут быть потрачены в течение года со дня их начисления на счет", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине с сентября 2018 года каждая семья при рождении ребенка начала получать "пакет малыша".
Как сообщало РБК-Украина, 29 июля Кабинет министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо "пакета малыша".