Процедура получения денег за "пакет малыша" меняется с 1 сентября

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Родителям будут выдавать банковские карты со специальным режимом использования

В Украине начинает работать новый механизм получения денежной компенсации единовременного пособия "пакет малыша". Изменения вступили в силу с 1 сентября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Как отмечается в сообщении, вместо единовременной натуральной помощи "пакет малыша" после окончания их в регионах будет предоставляться денежная компенсация.

Граждане, которые в 2020 году не получили "пакет малыша" в натуральном виде, могут обратиться за денежной компенсацией в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка

С чего начачать

Государственный "ПриватБанк" открывает текущий счет получателю денежной компенсации со специальным режимом использования и получения карты для выплат "Пакет малыша".

Обращения за получением компенсации

Родители должны обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения, исполнительного органа местного совета.

На что тратить денежную компенсацию

После зачисления средств на карту для выплат "пакет малыша" получатели самостоятельно расходуют средства исключительно на покупку:

детских товаров: средств ухода за детьми и детских средств гигиены, в том числе подгузников, салфеток, детской одежды и обуви, детского питания, детской посуды, детских игрушек, текстиля для детей, в том числе полотенец, одеял

товаров для роженицы: прокладок для лактации; прокладок послеродовых

Где покупать товары

Купить товары получатель сможет в заведениях торговли, Интернет-магазинах, которые присоединились к реализации пилотного проекта по монетизации единовременной натуральной помощи "пакет малыша".

"Средства могут быть потрачены в течение года со дня их начисления на счет", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине с сентября 2018 года каждая семья при рождении ребенка начала получать "пакет малыша".

Как сообщало РБК-Украина, 29 июля Кабинет министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо "пакета малыша".