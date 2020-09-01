Монетизація "пакунків малюка": сьогодні почалася видача карток для виплат

У вівторок, 1 вересня, стартувала монетизація "пакунків малюка" в Україні. Від сьогодні почалася видача карток для виплат.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

"Сьогодні АТ "Комерційний банк "ПриватБанк" розпочинає видачу картки для виплати одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". Банком внесено зміни до Умов та правил надання банківських послуг (договір з клієнтами), якими передбачено новий банківський продукт - соціальна карта для виплат "Пакунок малюка", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що головною особливістю цієї карти є те, що її можна відкрити протягом року з дати народження дитини. Кошти можна використати ще протягом року з моменту їх зарахування шляхом придбання дитячих товарів (засоби догляду за дітьми та дитячі засоби гігієни: підгузки, серветки; дитячий одяг та взуття; дитяче харчування; дитячий посуд; дитячі іграшки; текстиль для дітей, у тому числі рушники, ковдри) і товарів для породіллі (прокладки для лактації; прокладки післяпологові) у закладах торгівлі, які уклали з Мінсоцполітики публічний договір.

Нагадаємо, в Україні починає працювати новий механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги "пакунок малюка": зміни набули чинності з 1 вересня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, в Україні з вересня 2018 року кожна сім'я при народженні дитини почала отримувати "пакет малюка".

Так, 29 липня Кабінет міністрів ввів виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість "пакета малюка".