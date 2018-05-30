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В Украине семьям при рождении ребенка будут выдавать "бэби-боксы"

НовостиОбщество    30.05.2018 - 12:15
Фото: Владимир Гройсман (facebook.comvolodymyrgroysman)
Фото: Владимир Гройсман (facebook.comvolodymyrgroysman)

Кабмин вводит традицию обеспечения новорожденных "бэби-боксами" с сентября 2018 года

В Украине с сентября 2018 года каждая семья при рождении ребенка получит специальный "бэби-бокс". Об этом сообщил глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман в Twitter.

Так, правительство вводит традицию обеспечения новорожденных специальным "бэби-боксом", в котором будут собраны вещи, нужные для первых недель жизни младенца.

"С сентября каждая мама, которая рождает ребенка, получит от государства пакет для малыша как дополнительную помощь. Этот пакет будет содержать все то, что необходимо ребенку на первых порах. Он действительно собран с любовью. Сотни тысяч украинских семей получат такую помощь", - рассказал Гройсман.

Ориентировочная стоимость пакета для новорожденного 5 тыс. гривен. В состав будут входить детские салфетки, пеленки гигиенические, присыпка, масло, крем, силиконовая соска, пустышка, фитосборы для ванночек, бутылочка детская, подгузники, одеяло, учебные материалы и термометр.

 

Фото (twitter.com/VGroysman)

Напомним, в 2018 году Украина закупает лекарства по 40 программам. Последние поставки в регионы были лекарства для новорожденных с дыхательными расстройствами.

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Владимир Гройсман  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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