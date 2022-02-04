Монастырский впервые отреагировал на видео с Трухиным после ДТП
Министр внутренних дел Денис Монастырский отрицает, что народный депутат Александр Трухин в августе 2021 года звонил ему после ДТП на Бориспольской трассе, чтобы избежать ответственности за пьяное вождение. По его словам, он негативно относится к любым вопросам "порешать".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
"Я считаю, что любой человек, в том числе и нардеп, о котором вы говорите, должен нести ответственность за все, что совершил. Звонил ли он мне с места события или после? Я могу сказать… Я чрезвычайно негативно отношусь к любым вопросам "порешать", поэтому мне никто по этому вопросу звонить не может. И если он бы мне позвонил, то был бы послан в тот же момент", - заявил Монастырский.
Отметим, об аварии с Трухиным стало известно сразу в августе 2021 года, но тогда же правоохранители говорили о том, что видео нет, а представители власти предлагали ждать результатов расследования.
Однако на этой неделе вышло журналистское расследование, в котором показали видео с боди-камеры патрульного, который оформлял ДТП с Трухиным. Судя по видео, у нардепа были признаки алкогольного опьянения, а сам он пытался покинуть место аварии, несмотря на то, что по словам свидетелей, именно он был за рулем машины.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, нардеп должен ответить за такие поступки.