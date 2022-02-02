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Зеленский отреагировал на дело Трухина: все должны отвечать

Новина українською →
Киев, Среда 02 февраля 2022 12:41
Зеленский отреагировал на дело Трухина: все должны отвечать Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал публикацию скандального видео с народным депутатом Александром Трухиным. По его словам, все должны за такое отвечать.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента на брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

По его словам, с этим должны разобраться правоохранители.

"Насчет господина Трухина. Обнародовано видео. Я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии, партии "Слуга народа". Думаю, что все единогласно поддерживают, чтобы уволить Трухина из партии. Это вопрос справедливости. Все должны быть равны, все должны отвечать за это", - заявил он.

Скандальное видео

Вчера вышло расследование издания "Украинская правда" о ДТП, которое произошло полгода назад на Бориспольской трассе. Одним из участников аварии был Александр Трухин. Депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место аварии. Это подтвердил патрульный. По словам полицейского, Александр Трухин имел признаки опьянения.

Трухин больше не "слуга"

Трухина исключили из партии "Слуга народа", по решению главы партии сегодня утром.

Кроме того, против политика открыли дело из-за попытки дать взятку правоохранителю, сообщили РБК-Украина в Офисе генпрокурора.

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Владимир Зеленский Слуга народа
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