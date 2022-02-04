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Монастирський вперше відреагував на відео з Трухіним після ДТП

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Київ, П'ятниця 04 лютого 2022 18:34
Монастирський вперше відреагував на відео з Трухіним після ДТП Фото: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заперечує, що народний депутат Олександр Трухін в серпні 2021 року дзвонив йому після ДТП на Бориспільській трасі, щоб уникнути відповідальності за п'яне водіння. За його словами, він негативно ставиться до будь-яких питань "порішати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Я вважаю, що будь-яка особа, в тому числі і нардеп, про якого ви говорите, має нести відповідальність за все, що вчинила. Чи дзвонив він мені з місця події або після? Я можу сказати... Я надзвичайно негативно ставлюся до будь-яких питань "порішати", тому мені ніхто з цього питання дзвонити не може. І якщо він би мені подзвонив, то був би посланий в той же момент", - заявив Монастирський.

Зазначимо, про аварію з Трухіним стало відомо відразу в серпні 2021 року, але тоді ж правоохоронці говорили про те, що відео немає, а представники влади пропонували чекати результатів розслідування.

Однак цього тижня вийшло журналістське розслідування, в якому показали відео з боді-камери патрульного, який оформляв ДТП з Трухіним. Судячи з відео, у нардепа були ознаки алкогольного сп'яніння, а сам він намагався залишити місце аварії, незважаючи на те, що за словами свідків, саме він був за кермом машини.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, нардеп має відповісти за такі вчинки.

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ДТП Денис Монастирський
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