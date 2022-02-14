Монастырский об угрозе вторжения РФ: если какой-то "гиркин" попытается - он будет расстрелян

"Несмотря на любые заявления о возможных агрессивных действиях со стороны Российской Федерации, никто не паникует и не боится! Каждый просто выполняет свою работу для покоя украинцев", - заявил министр.

Он подчеркнул, что МВД не допустит повторения сценария весны 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке, а также в Славянске.

"Если какой-то "гиркин" попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждений и каких-либо колебаний", - заявил Монастырский.

В то же время министр призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать.

"Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее", - добавил он.