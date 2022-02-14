UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Монастырский об угрозе вторжения РФ: если какой-то "гиркин" попытается - он будет расстрелян

Автор: Валерия Полищук

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения России. Он заявил, что 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут службу по защите внутренней безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение.

"Несмотря на любые заявления о возможных агрессивных действиях со стороны Российской Федерации, никто не паникует и не боится! Каждый просто выполняет свою работу для покоя украинцев", - заявил министр.

Он подчеркнул, что МВД не допустит повторения сценария весны 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке, а также в Славянске.

"Если какой-то "гиркин" попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждений и каких-либо колебаний", - заявил Монастырский.

В то же время министр призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать.

"Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее", - добавил он.

Напомним, на фоне угрозы нового вторжения РФ премьер Украины Денис Шмыгаль выступил с обращением к украинцам.

А министр обороны и главнокомандующий ВСУ заверили украинцев в готовности армии дать отпор российскому агрессору.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныДенис МонастырскийВторжение России в Украину