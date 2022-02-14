RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Монастирський про загрозу вторгнення РФ: якщо якийсь "гіркін" спробує - він буде розстріляний

Автор: Валерія Поліщук

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський звернувся до українців на тлі загрози вторгнення Росії. Він заявив, що 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників і рятувальників щодня несуть службу по захисту внутрішньої безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення.

"Попри будь-які заяви про можливі агресивні дії з боку Російської Федерації, ніхто не панікує і не боїться! Кожен просто виконує свою роботу для спокою українців", - заявив міністр.

Він підкреслив, що МВС не допустить повторення сценарію весни 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку, а також у Слов'янську.

"Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попереджень і будь-яких коливань", - заявив Монастирський.

Водночас міністр закликав українців зберігати спокій і не панікувати.

"Зараз не 2014 рік. Україна стала сильнішою і організованішою", - додав він.

Нагадаємо, на тлі загрози нового вторгнення РФ прем'єр України Денис Шмигаль виступив зі зверненням до українців.

А міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ запевнили українців у готовності армії дати відсіч російському агресору.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниДенис МонастирськийВторгнення Росії до України