Монастырский: требования для участия в территориальной обороне пересмотрят

В Украине планируют пересмотреть требования для тех, кто хочет вступить в подразделения территориальной обороны. В том числе для того, чтобы охватить больше категорий населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире программы "Свобода слова".

"С моей точки зрения, территориальная оборона должна стать делом каждого. Мы даже говорили с министром обороны о том, что нужно пересмотреть квалификационные требования для поступления в территориальную оборону. Я знаю, что это планируется сделать, потому что именно это и должно стать объединением сил, которые хотели бы взять участие в обороне своего населенного пункта, области и государства в целом", - отметил он.

По его словам, требования будут скорректированы, в частности, для ветеранов АТО/ООС, которые получили инвалидность в ходе выполнения воинского долга.

"Более того, я думаю, что такие люди должны стать основой территориальной обороны", - добавил министр.