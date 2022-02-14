ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Монастирський: вимоги для участі в територіальній обороні переглянуть

Новость на русском →
Київ, Понеділок 14 лютого 2022 22:12
Монастирський: вимоги для участі в територіальній обороні переглянуть Фото: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

В Україні планують переглянути вимоги для тих, хто хоче вступити до підрозділів територіальної оборони. У тому числі для того, щоб охопити більше категорій населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі програми "Свобода слова".

"З моєї точки зору, територіальна оборона повинна стати справою кожного. Ми навіть говорили з міністром оборони про те, що потрібно переглянути кваліфікаційні вимоги для вступу до територіальної оборони. Я знаю, що це планується зробити, тому що саме це і повинно стати об'єднанням сил, які хотіли б взяти участь в обороні свого населеного пункту, області і держави загалом", - зазначив він.

За його словами, вимоги будуть скориговані, зокрема, для ветеранів АТО/ООС, які отримали інвалідність в ході виконання військового обов'язку.

"Більше того, я думаю, що такі люди повинні стати основою територіальної оборони", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що чисельність Сил територіальної оборони буде збільшена до 2 млн осіб.

До цього РБК-Україна писало, що запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони, на якій можна дізнатися порядок вступу на військову службу за контрактом до її підрозділів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Денис Монастирський Вторгнення Росії до України
NEWS
День єднання, а не нападу. Зеленський видав указ про відзначення 16 лютого
День єднання, а не нападу. Зеленський видав указ про відзначення 16 лютого
DAILY
Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України