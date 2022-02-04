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Заработала "горячая линия" территориальной обороны: что на ней можно узнать

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Киев, Пятница 04 февраля 2022 22:53
Заработала "горячая линия" территориальной обороны: что на ней можно узнать Фото: для украинцев открыли "горячую линию" территориальной обороны (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В Украине с 4 февраля 2022 года заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. На ней можно получить ответы на вопросы о поступлении на службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на armyinform.

Сообщается, что на "горячую линии" территориальной обороны можно дозвониться по номеру 0800507028. На ней можно получить ответы на следующие вопросы:

  • как поступить на военную службу по контракту в подразделения Сил территориальной обороны;
  • как поступить на военную службу по контракту в резерве Сил территориальной обороны;
  • каковы порядок прохождения службы и социальные гарантии служащих подразделений Сил территориальной обороны.

Также сообщается, что звонки на номер телефона "горячей линии" бесплатные.

Напомним, ранее Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому добровольцы территориальной обороны смогут применять не только охотничье оружие, но и стрелковое, а также другие виды вооружений.

Министр обороны Алексей Резников объяснил, как бойцам будет предоставляться доступ к оружию.

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