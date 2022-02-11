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Численность территориальной обороны увеличат до 2 млн украинцев, - Данилов

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Харьков, Пятница 11 февраля 2022 19:22
Численность территориальной обороны увеличат до 2 млн украинцев, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил об увеличении численности Сил территориальной обороны. По его словам, поставлена задача увеличить их до 2 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Данилова по итогам заседания СНБО.

"Принято протокольное поручение, максимально увеличить количество наших военных в территориальной обороне. Поставлена задача - количество терробороны должно достигать 2 млн граждан", - сказал Данилов.

Напомним, накануне главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный анонсировал масштабные учения резервистов и Сил территориальной обороны.

Отметим, в конце января Верховная рада одобрила закон, разрешающий добровольцам сил территориальной обороны применять собственное оружие.

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Министерство обороны Украины СНБО Алексей Данилов
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