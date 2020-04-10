В Монастыриске коронавирусом заболели почти 40 медиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вирусом заразились 11 врачей, 28 медсестер и фельдшеров

В городе Монастыриск Тернопольской области коронавирусом заразилось 39 медработников. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Монастыриской райгосадминистрации Павел Дроня.

По его словам, вирусом заразились 11 врачей, 28 медсестер и фельдшеров.

"На 18.00 в Монастыриском районе обнаружено инфицированных коронавирусом - 133 человека", - сообщил Дронь.

Он также добавил, что среди больных - семеро детей, 12 государственных служащих, трое полицейских, два учителя, один священник, один заведующий детсадом, один спасатель, один глава ОТО, один сельский староста.

Кроме того, в Монастыриском госпитале находится 31 больной (17-среднее состояние, 14 - легкое). В Тернопольской больнице еще трое. 97 инфицированных находится на самоизоляции, поскольку у них болезнь протекает в бессимптомной легкой форме.

"В районе обследовано 697 человек (в том числе 238 медиков)", - добавил Дронь.

Напомним, в Закарпатской области зафиксирован четвертый летальный случай от COVID-19. От вируса скончался медработник.

Кроме того, в Хмельницкой области от коронавируса умер первый человек в регионе, еще двое выздоровели.

По состоянию на утро, в Украине лабораторно подтверждено 2203 случая заражения COVID-19. За сутки было зафиксировано 311 новых случаев. 61 украинец выздоровел, повторное тестирование на коронавирус показало отрицательные результаты.