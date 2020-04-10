Коронавирус в Украине: заразились более 2,2 тыс. человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки в Украине заразились более 300 людей

По состоянию на утро 10 апреля в Украине возросло количество зараженных коронавирусом до 2203. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

Вчера сообщалось о 1892 случая заражения коронавирусом в Украине.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал предварительные сроки завершения карантинных ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

РБК-Украина писало, что Киевская ОГА допустила продление карантина до осени, если люди не будут придерживаться ограничений из-за коронавируса.

Вместе с тем, у Зеленского допустили ослабление карантина до 24 апреля. В ОПУ сейчас "смотрят на ближайшие две недели".

Добавим, на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского было договорено, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мер, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.