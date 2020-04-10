ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Монастириську коронавірусом захворіли майже 40 медиків

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 21:11
У Монастириську коронавірусом захворіли майже 40 медиків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вірусом заразилися 11 лікарів, 28 медсестер і фельдшерів

У місті Монастириська Тернопільської області коронавірусом заразилося 39 медпрацівників. Про це у Facebook повідомив заступник голови Монастириської райдержадміністрації Павло Дроня.

За його словами, вірусом заразилися 11 лікарів, 28 медсестер і фельдшерів.

"На 18.00 у Монастириському районі виявлено інфікованих коронавірусом - 133 людини", - повідомив Дронь.

Він також додав, що серед хворих - семеро дітей, 12 державних службовців, троє поліцейських, двоє вчителів, один священник, один завідувач дитсадка, один рятувальник, один голова ОТО, один сільський староста.

Крім того, в Монастириському шпиталі перебуває 31 хворий (17-середній стан, 14 - легке). У Тернопільській лікарні ще троє. 97 інфікованих знаходиться на самоізоляції, оскільки у них хвороба протікає у безсимптомній легкій формі.

"В районі обстежено 697 осіб (у тому числі 238 медиків)", - додав Дронь.

Нагадаємо, в Закарпатській області зафіксовано четвертий летальний випадок від COVID-19. Від вірусу помер медпрацівник.

Крім того, у Хмельницькій області від коронавірусу померла перша людина в регіоні, ще двоє одужали.

За станом на ранок, в Україні лабораторно підтверджено 2203 випадку зараження COVID-19. За добу було зафіксовано 311 нових випадків. 61 українець одужав, повторне тестування на коронавірус показало негативні результати.

У Британії за добу померли майже тисяча людей від COVID-19 У Хмельницькій області зафіксували першу смерть від COVID-19, ще двоє - одужали
Новини України Тернопольская областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся