У Монастириську коронавірусом захворіли майже 40 медиків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вірусом заразилися 11 лікарів, 28 медсестер і фельдшерів

У місті Монастириська Тернопільської області коронавірусом заразилося 39 медпрацівників. Про це у Facebook повідомив заступник голови Монастириської райдержадміністрації Павло Дроня.

За його словами, вірусом заразилися 11 лікарів, 28 медсестер і фельдшерів.

"На 18.00 у Монастириському районі виявлено інфікованих коронавірусом - 133 людини", - повідомив Дронь.

Він також додав, що серед хворих - семеро дітей, 12 державних службовців, троє поліцейських, двоє вчителів, один священник, один завідувач дитсадка, один рятувальник, один голова ОТО, один сільський староста.

Крім того, в Монастириському шпиталі перебуває 31 хворий (17-середній стан, 14 - легке). У Тернопільській лікарні ще троє. 97 інфікованих знаходиться на самоізоляції, оскільки у них хвороба протікає у безсимптомній легкій формі.

"В районі обстежено 697 осіб (у тому числі 238 медиків)", - додав Дронь.

Нагадаємо, в Закарпатській області зафіксовано четвертий летальний випадок від COVID-19. Від вірусу помер медпрацівник.

Крім того, у Хмельницькій області від коронавірусу померла перша людина в регіоні, ще двоє одужали.

За станом на ранок, в Україні лабораторно підтверджено 2203 випадку зараження COVID-19. За добу було зафіксовано 311 нових випадків. 61 українець одужав, повторне тестування на коронавірус показало негативні результати.