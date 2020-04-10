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В Хмельницкой области зафиксировали первую смерть от COVID-19, еще двое - выздоровели

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 20:12
В Хмельницкой области зафиксировали первую смерть от COVID-19, еще двое - выздоровели
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

От вируса скончалась работница областной больницы

В Хмельницкой области от коронавируса умер первый человек в регионе, еще двое выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации.

Сообщается, что от вируса скончалась работница областной больницы.

"По результатам исследования референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины, посмертно подтвержден диагноз COVID-19 у работницы Хмельницкой районной больницы, которая находилась на лечении в этом же медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

В то же время в ОГА сообщили, что вирус побороли двое людей.

"Сегодня из Хмельницкой инфекционной больницы выписываются двое пациентов, которые выздоровели от COVID-19. Это девушка, у которой первой в области диагностировали эту болезнь и врач. Выздоровление подтверждено двумя отрицательными результатами ПЦР-исследований", - говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатской области зафиксирован четвертый летальный случай от COVID-19. От вируса скончался медработник.

Отметим, за сутки в Украине от коронавируса умерли 12 человек. Всего с начала эпидемии количество летальных случаев от COVID-19 в стране составляет 69.

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