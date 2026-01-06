МОН планує змінити правила вступу в аспірантуру: що чекає абітурієнтів у 2026 році

Міністерство освіти і науки планує запровадити єдиний прохідний поріг для вступу в аспірантуру уже в 2026 році. Відповідна норма міститься у проекті Порядку прийому до закладів вищої освіти, який винесли на обговорення.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Згідно з документом, до конкурсного відбору в аспірантуру допускатимуть абітурієнтів, які за результатами двох блоків Єдиного вступного іспиту - тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови - наберуть щонайменше 300 рейтингових балів у сумі.
Тобто тепер важливо не лише успішно скласти кожен компонент, а й подолати загальний поріг.
Для вступників, які проходитимуть співбесіду з іноземної мови замість ЄВІ, також встановлюється мінімальний рівень: оцінка за таке вступне випробування має становити не менше 150 балів.
Запровадження єдиного порогу має уніфікувати вимоги до вступників в аспірантуру та підвищити загальний рівень відбору до третього рівня вищої освіти.
Додамо, що у вступній кампанії-2026 абітурієнти зможуть використовувати результати ЄВІ за поточний рік, 2025 та 2024 роки.
Зазначимо також, що обговорення проекту МОН щодо вступної кампанії-2026 триватиме до 16 січня.
