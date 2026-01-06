МОН планирует изменить правила поступления в аспирантуру: что ждет абитуриентов в 2026 году

Новый проходной балл

Согласно документу, к конкурсному отбору в аспирантуру будут допускать абитуриентов, которые по результатам двух блоков Единого вступительного экзамена - теста общей учебной компетентности и теста по иностранному языку -

наберут не менее 300 рейтинговых баллов в сумме.

То есть теперь важно не только успешно сдать каждый компонент, но и преодолеть общий порог.

А если без ЕВЭ

Для абитуриентов, которые будут проходить собеседование по иностранному языку вместо ЕВЭ, также устанавливается минимальный уровень: оценка за такое вступительное испытание должна составлять не менее 150 баллов.

Что это означает

Введение единого порога должно унифицировать требования к поступающим в аспирантуру и повысить общий уровень отбора на третий уровень высшего образования.

Добавим, что во вступительной кампании-2026 абитуриенты смогут использовать результаты ЕВЭ за текущий год, 2025 и 2024 годы.

Отметим также, что обсуждение проекта МОН о вступительной кампании-2026 продлится до 16 января.