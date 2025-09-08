МОН збільшило держзамовлення: хто зможе перевестися на додаткові бюджетні місця

Нагадаємо, в Україні вже кілька років поспіль лідерами серед абітурієнтів залишаються Львівська політехніка, ЛНУ імені Франка та КНУ імені Шевченка. Харківські виші через безпекові ризики обирають рідше. Цього року кількість першокурсників зменшилась на 5% порівняно з торішнім показником.

Також РБК-Україна писало, що МОН пропонує запровадити в Україні "нульовий курс" для абітурієнтів, які не склали НМТ. На нього можна буде вступати без тесту, навчатися рік і після цього складати НМТ. Ідею вже підтримала ректорська спільнота, вона має допомогти абітурієнтам із освітніми втратами та тим, хто навчався за кордоном.