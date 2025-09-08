МОН увеличило госзаказ: кто сможет перевестись на дополнительные бюджетные места

Министерство образования и науки Украины приняло решение об увеличении объемов государственного заказа в 2025 году для студентов льготных категорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).
Сообщается, что на заседании Конкурсной комиссии по отбору исполнителей госзаказа 2 сентября приняли несколько важных решений:
Комиссия поддержала:
В МОН отмечают, что работа по переводу льготных категорий поступающих на бюджетные места будет продолжаться и в дальнейшем.
Напомним, в Украине уже несколько лет подряд лидерами среди абитуриентов остаются Львовская политехника, ЛНУ имени Франко и КНУ имени Шевченко. Харьковские вузы из-за рисков безопасности выбирают реже. В этом году количество первокурсников уменьшилось на 5% по сравнению с прошлогодним показателем.
Также РБК-Украина писало, что МОН предлагает ввести в Украине "нулевой курс" для абитуриентов, которые не сдали НМТ. На него можно будет поступать без теста, учиться год и после этого сдавать НМТ. Идею уже поддержало ректорское сообщество, она должна помочь абитуриентам с образовательными потерями и тем, кто учился за рубежом.