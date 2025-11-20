МОН затвердило графік єдиного державного кваліфікаційного іспиту на 2026 рік: дати

Міністерство освіти і науки оприлюднило дати проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для студентів бакалаврату, магістратури та фахової передвищої освіти. Іспити проходитимуть за окремими спеціальностями протягом року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на наказ Міністерства освіти й науки України .

МОН наголошує, що графік допоможе студентам і закладам освіти заздалегідь планувати підготовку та складання ЄДКІ.

Студенти, які не змогли скласти іспит з першого разу, зможуть перескласти його у такі дні:

