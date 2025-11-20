ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

МОН затвердило графік єдиного державного кваліфікаційного іспиту на 2026 рік: дати

Четвер 20 листопада 2025 08:00
UA EN RU
МОН затвердило графік єдиного державного кваліфікаційного іспиту на 2026 рік: дати МОН оприлюднило графіки ЄДКІ-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Міністерство освіти і науки оприлюднило дати проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для студентів бакалаврату, магістратури та фахової передвищої освіти. Іспити проходитимуть за окремими спеціальностями протягом року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на наказ Міністерства освіти й науки України.

Дати основних іспитів

Кібербезпека (бакалавр) - 16 квітня

Ветеринарна медицина (магістр) - 7 травня

Автомобільний транспорт (бакалавр) - 9 квітня

Атомна енергетика (бакалавр) - 19 березня

Залізничний транспорт (бакалавр) - 2 квітня

Авіаційний транспорт (бакалавр) - 23 квітня

Морський та внутрішній водний транспорт (бакалавр) - 19 травня

Публічне управління та адміністрування (магістр) - 29 жовтня

Право. Міжнародне право (магістр) - 12 листопада

Дати перескладання

Студенти, які не змогли скласти іспит з першого разу, зможуть перескласти його у такі дні:

Кібербезпека (бакалавр) - 14 травня

Ветеринарна медицина (магістр) - 4 червня

Автомобільний транспорт (бакалавр) - 12 травня

Атомна енергетика (бакалавр) - 14 квітня

Залізничний транспорт (бакалавр) - 30 квітня

Авіаційний транспорт (бакалавр) - 28 травня

Морський та внутрішній водний транспорт (бакалавр) - 16 червня

Публічне управління та адміністрування (магістр) - 26 листопада

Право. Міжнародне право (магістр) - 10 грудня

МОН наголошує, що графік допоможе студентам і закладам освіти заздалегідь планувати підготовку та складання ЄДКІ.

Читайте також про те, що Кабінет Міністрів відновив державні перевірки закладів освіти у сфері пожежної та техногенної безпеки. Відтепер контроль здійснюватиметься за рішенням МВС на підставі звернень обласних військових адміністрацій.

Раніше ми писали про те, що Міністерство освіти й науки України запустило апробацію першого національного опитування студентів і студенток - про досвід навчання та задоволеність ним.

Читайте РБК-Україна в Google News
МОН Освіта в Україні
Новини
Трамп схвалив "мирний план" щодо закінчення війни РФ проти України, - NBC News
Трамп схвалив "мирний план" щодо закінчення війни РФ проти України, - NBC News
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті