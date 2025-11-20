МОН затвердило графік єдиного державного кваліфікаційного іспиту на 2026 рік: дати
Міністерство освіти і науки оприлюднило дати проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для студентів бакалаврату, магістратури та фахової передвищої освіти. Іспити проходитимуть за окремими спеціальностями протягом року.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на наказ Міністерства освіти й науки України.
Дати основних іспитів
Кібербезпека (бакалавр) - 16 квітня
Ветеринарна медицина (магістр) - 7 травня
Автомобільний транспорт (бакалавр) - 9 квітня
Атомна енергетика (бакалавр) - 19 березня
Залізничний транспорт (бакалавр) - 2 квітня
Авіаційний транспорт (бакалавр) - 23 квітня
Морський та внутрішній водний транспорт (бакалавр) - 19 травня
Публічне управління та адміністрування (магістр) - 29 жовтня
Право. Міжнародне право (магістр) - 12 листопада
Дати перескладання
Студенти, які не змогли скласти іспит з першого разу, зможуть перескласти його у такі дні:
Кібербезпека (бакалавр) - 14 травня
Ветеринарна медицина (магістр) - 4 червня
Автомобільний транспорт (бакалавр) - 12 травня
Атомна енергетика (бакалавр) - 14 квітня
Залізничний транспорт (бакалавр) - 30 квітня
Авіаційний транспорт (бакалавр) - 28 травня
Морський та внутрішній водний транспорт (бакалавр) - 16 червня
Публічне управління та адміністрування (магістр) - 26 листопада
Право. Міжнародне право (магістр) - 10 грудня
МОН наголошує, що графік допоможе студентам і закладам освіти заздалегідь планувати підготовку та складання ЄДКІ.
