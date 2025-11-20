МОН утвердило график единого государственного квалификационного экзамена на 2026 год: даты
Министерство образования и науки обнародовало даты проведения единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ) для студентов бакалавриата, магистратуры и профессионального предвысшего образования. Экзамены будут проходить по отдельным специальностям в течение года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на приказ Министерства образования и науки Украины.
Даты основных экзаменов
Кибербезопасность (бакалавр) - 16 апреля
Ветеринарная медицина (магистр) - 7 мая
Автомобильный транспорт (бакалавр) - 9 апреля
Атомная энергетика (бакалавр) - 19 марта
Железнодорожный транспорт (бакалавр) - 2 апреля
Авиационный транспорт (бакалавр) - 23 апреля
Морской и внутренний водный транспорт (бакалавр) - 19 мая
Публичное управление и администрирование (магистр) - 29 октября
Право. Международное право (магистр) - 12 ноября
Даты пересдачи
Студенты, которые не смогли сдать экзамен с первого раза, смогут пересдать его в такие дни:
Кибербезопасность (бакалавр) - 14 мая
Ветеринарная медицина (магистр) - 4 июня
Автомобильный транспорт (бакалавр) - 12 мая
Атомная энергетика (бакалавр) - 14 апреля
Железнодорожный транспорт (бакалавр) - 30 апреля
Авиационный транспорт (бакалавр) - 28 мая
Морской и внутренний водный транспорт (бакалавр) - 16 июня
Публичное управление и администрирование (магистр) - 26 ноября
Право. Международное право (магистр) - 10 декабря
МОН отмечает, что график поможет студентам и учебным заведениям заранее планировать подготовку и сдачу ЕГКЭ.
Читайте также о том, что Кабинет Министров возобновил государственные проверки учебных заведений в сфере пожарной и техногенной безопасности. Отныне контроль будет осуществляться по решению МВД на основании обращений областных военных администраций.
Ранее мы писали о том, что Министерство образования и науки Украины запустило апробацию первого национального опроса студентов и студенток - об опыте обучения и удовлетворенности им.