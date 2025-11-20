ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

МОН утвердило график единого государственного квалификационного экзамена на 2026 год: даты

Четверг 20 ноября 2025 08:00
UA EN RU
МОН утвердило график единого государственного квалификационного экзамена на 2026 год: даты МОН обнародовало графики ЕКГЭ-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Министерство образования и науки обнародовало даты проведения единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ) для студентов бакалавриата, магистратуры и профессионального предвысшего образования. Экзамены будут проходить по отдельным специальностям в течение года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на приказ Министерства образования и науки Украины.

Даты основных экзаменов

Кибербезопасность (бакалавр) - 16 апреля

Ветеринарная медицина (магистр) - 7 мая

Автомобильный транспорт (бакалавр) - 9 апреля

Атомная энергетика (бакалавр) - 19 марта

Железнодорожный транспорт (бакалавр) - 2 апреля

Авиационный транспорт (бакалавр) - 23 апреля

Морской и внутренний водный транспорт (бакалавр) - 19 мая

Публичное управление и администрирование (магистр) - 29 октября

Право. Международное право (магистр) - 12 ноября

Даты пересдачи

Студенты, которые не смогли сдать экзамен с первого раза, смогут пересдать его в такие дни:

Кибербезопасность (бакалавр) - 14 мая

Ветеринарная медицина (магистр) - 4 июня

Автомобильный транспорт (бакалавр) - 12 мая

Атомная энергетика (бакалавр) - 14 апреля

Железнодорожный транспорт (бакалавр) - 30 апреля

Авиационный транспорт (бакалавр) - 28 мая

Морской и внутренний водный транспорт (бакалавр) - 16 июня

Публичное управление и администрирование (магистр) - 26 ноября

Право. Международное право (магистр) - 10 декабря

МОН отмечает, что график поможет студентам и учебным заведениям заранее планировать подготовку и сдачу ЕГКЭ.

Читайте также о том, что Кабинет Министров возобновил государственные проверки учебных заведений в сфере пожарной и техногенной безопасности. Отныне контроль будет осуществляться по решению МВД на основании обращений областных военных администраций.

Ранее мы писали о том, что Министерство образования и науки Украины запустило апробацию первого национального опроса студентов и студенток - об опыте обучения и удовлетворенности им.

Читайте РБК-Украина в Google News
МОН Образование в Украине
Новости
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте