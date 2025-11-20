МОН утвердило график единого государственного квалификационного экзамена на 2026 год: даты

Министерство образования и науки обнародовало даты проведения единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ) для студентов бакалавриата, магистратуры и профессионального предвысшего образования. Экзамены будут проходить по отдельным специальностям в течение года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на приказ Министерства образования и науки Украины .

МОН отмечает, что график поможет студентам и учебным заведениям заранее планировать подготовку и сдачу ЕГКЭ.

Студенты, которые не смогли сдать экзамен с первого раза, смогут пересдать его в такие дни:

