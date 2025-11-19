Через генератори і підвищені ризики: у школах повертають перевірки пожежної безпеки
Кабінет Міністрів відновив державні перевірки закладів освіти у сфері пожежної та техногенної безпеки. Відтепер контроль здійснюватиметься за рішенням МВС на підставі звернень обласних військових адміністрацій.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Службу освітнього омбудсмена та оновлення постанови "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану".
Перевірки повернули: як це працюватиме
Тепер у школах, садочках, коледжах і вишах знову проводитимуть інспекції на предмет дотримання пожежних та техногенних норм.
Контроль можливий лише за рішенням МВС і виключно після офіційних звернень від обласних державних чи військових адміністрацій.
Чому це важливо
У Службі освітнього омбудсмена наголошують, що питання безпеки в освітніх установах - особливо актуальне під час війни. Зокрема, йдеться про ризики, пов’язані з використанням генераторів для опалення чи освітлення, що підвищує небезпеку виникнення пожеж.
"Частина закладів забезпечують опалення або освітлення генераторами. Також у частині закладів освіти функціонують пункти незламності. Саме безпечне освітнє середовище для всіх учасників освітнього процесу є тим мінімумом, без якого неможлива якісна освіта", - зазначили у Службі освітнього омбудсмена.
Перевірки були призупинені на початку вторгнення
Після початку повномасштабної війни перевірки держнагляду були призупинені, однак зараз уряд повертає контроль у сфери, які критично впливають на життя та безпеку дітей та працівників освіти.
Водночас саме під час війни зросли ризики надзвичайних ситуацій: багато шкіл і садочків працюють із генераторами, часто використовуються альтернативні системи опалення, а частина закладів переобладнується під укриття. На цьому фоні виникали численні зауваження щодо порушень пожежних норм, однак повноцінний контроль був обмежений.
