МОН запустило уроки для дітей за кордоном: як українські школярі можуть навчатися онлайн

Добірка охоплює українську мову, літературу, історію України та початкову школу. Матеріали доступні на платформі ВШО.

Уроки містять плани-конспекти, презентації, візуальні елементи та інтерактивні вправи. Їх створила команда методистів і вчителів, які мають досвід роботи з українськими дітьми за кордоном.

"Створення якісних навчальних матеріалів для програми українознавчого компонента - наш пріоритет у роботі з дітьми, які вимушено перебувають за кордоном. Це допомагає підтримувати зв’язок з Україною через освіту", - зазначила заступниця міністра освіти Надія Кузьмичова.

До кінця навчального року планується оприлюднити ще понад 1100 уроків. Наразі за програмою українознавчого компонента навчаються понад 13 тисяч українських дітей.

Програма дозволяє школярам за кордоном здобувати українську освіту дистанційно, зберігаючи культурну та національну ідентичність, а також навчатися у місцевих школах.