Українські школярі за кордоном вперше зможуть взяти участь у всеукраїнських олімпіадах

Українські учні, які тимчасово перебувають за кордоном, цього року зможуть долучитися до Всеукраїнських учнівських олімпіад у дистанційному форматі. Відповідні оновлення запровадило Міністерство освіти і науки (МОН).

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на МОН .

Що змінилося

Як зазначають у відомстві, цього навчального року олімпіадний і турнірний рух в Україні проходить за оновленими правилами. Зокрема, учні, які продовжують навчання в українських закладах загальної середньої, професійної або фахової передвищої освіти, можуть брати участь у ІІ етапі олімпіад дистанційно - у складі закордонного округу (за аналогією з областю).

"Багато українських дітей вимушено перебувають за кордоном, і МОН прагне створити для них умови зберегти зв’язок з Україною - долучитися до великої спільноти олімпіадного руху, розвинути свій потенціал і здібності", - зазначив перший заступник міністра освіти Євген Кудрявець.

Як долучитися

Щоб взяти участь, необхідно:

бути не молодшим за клас (курс), ніж клас (курс) навчання в закладі освіти;

до 14 листопада 2025 року заповнити онлайн-форму реєстрації на сайті МОН;

додати сканкопію заявки, згоду на обробку персональних даних та згоду на використання зображення.

Учні, які зареєструються, отримають інструкції учасника за тиждень до проведення олімпіади - на вказану електронну адресу.

Які предмети доступні

Українські школярі за кордоном можуть дистанційно взяти участь в олімпіадах з таких дисциплін: астрономія, біологія, географія, інформатика, інформаційні технології, історія, математика, правознавство, українська мова і література, фізика та хімія.

Всеукраїнські олімпіади проходитимуть у три етапи: