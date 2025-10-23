ua en ru
Українські школярі за кордоном вперше зможуть взяти участь у всеукраїнських олімпіадах

Четвер 23 жовтня 2025 12:54
Українські школярі за кордоном вперше зможуть взяти участь у всеукраїнських олімпіадах Фото: Школярі зможуть дистанційно долучитися до учнівських олімпіад (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Українські учні, які тимчасово перебувають за кордоном, цього року зможуть долучитися до Всеукраїнських учнівських олімпіад у дистанційному форматі. Відповідні оновлення запровадило Міністерство освіти і науки (МОН).

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на МОН.

Що змінилося

Як зазначають у відомстві, цього навчального року олімпіадний і турнірний рух в Україні проходить за оновленими правилами. Зокрема, учні, які продовжують навчання в українських закладах загальної середньої, професійної або фахової передвищої освіти, можуть брати участь у ІІ етапі олімпіад дистанційно - у складі закордонного округу (за аналогією з областю).

"Багато українських дітей вимушено перебувають за кордоном, і МОН прагне створити для них умови зберегти зв’язок з Україною - долучитися до великої спільноти олімпіадного руху, розвинути свій потенціал і здібності", - зазначив перший заступник міністра освіти Євген Кудрявець.

Як долучитися

Щоб взяти участь, необхідно:

  • бути не молодшим за клас (курс), ніж клас (курс) навчання в закладі освіти;
  • до 14 листопада 2025 року заповнити онлайн-форму реєстрації на сайті МОН;
  • додати сканкопію заявки, згоду на обробку персональних даних та згоду на використання зображення.

Учні, які зареєструються, отримають інструкції учасника за тиждень до проведення олімпіади - на вказану електронну адресу.

Які предмети доступні

Українські школярі за кордоном можуть дистанційно взяти участь в олімпіадах з таких дисциплін: астрономія, біологія, географія, інформатика, інформаційні технології, історія, математика, правознавство, українська мова і література, фізика та хімія.

Всеукраїнські олімпіади проходитимуть у три етапи:

  • І етап - місцевий, з відкритою реєстрацією для всіх охочих;
  • ІІ етап - обласний, з можливістю участі учнів з-за кордону та наукових ліцеїв;
  • ІІІ етап - державний, де змагатимуться переможці з областей і закордонного округу.

Раніше РБК-Україна писало, що МОН вперше верифікувало українські суботні та недільні школи за кордоном. Тепер діти українців, які живуть поза межами країни, можуть офіційно навчатися за українознавчими програмами, а результати навчання визнаватимуть в Україні. На заняттях учні вивчають українську мову, літературу, історію, географію та інші предмети, щоб зберігати зв’язок із культурою та традиціями.

Також ми розповідали, що учні 6-11 класів із восьми областей України можуть безкоштовно долучитися до онлайн-занять із української мови та математики в межах програми "Освітній Суп". Ініціатива допомагає школярам надолужити знання, використовуючи тьюторський і менторський підходи.

