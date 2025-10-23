Українські школярі за кордоном вперше зможуть взяти участь у всеукраїнських олімпіадах
Українські учні, які тимчасово перебувають за кордоном, цього року зможуть долучитися до Всеукраїнських учнівських олімпіад у дистанційному форматі. Відповідні оновлення запровадило Міністерство освіти і науки (МОН).
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на МОН.
Що змінилося
Як зазначають у відомстві, цього навчального року олімпіадний і турнірний рух в Україні проходить за оновленими правилами. Зокрема, учні, які продовжують навчання в українських закладах загальної середньої, професійної або фахової передвищої освіти, можуть брати участь у ІІ етапі олімпіад дистанційно - у складі закордонного округу (за аналогією з областю).
"Багато українських дітей вимушено перебувають за кордоном, і МОН прагне створити для них умови зберегти зв’язок з Україною - долучитися до великої спільноти олімпіадного руху, розвинути свій потенціал і здібності", - зазначив перший заступник міністра освіти Євген Кудрявець.
Як долучитися
Щоб взяти участь, необхідно:
- бути не молодшим за клас (курс), ніж клас (курс) навчання в закладі освіти;
- до 14 листопада 2025 року заповнити онлайн-форму реєстрації на сайті МОН;
- додати сканкопію заявки, згоду на обробку персональних даних та згоду на використання зображення.
Учні, які зареєструються, отримають інструкції учасника за тиждень до проведення олімпіади - на вказану електронну адресу.
Які предмети доступні
Українські школярі за кордоном можуть дистанційно взяти участь в олімпіадах з таких дисциплін: астрономія, біологія, географія, інформатика, інформаційні технології, історія, математика, правознавство, українська мова і література, фізика та хімія.
Всеукраїнські олімпіади проходитимуть у три етапи:
- І етап - місцевий, з відкритою реєстрацією для всіх охочих;
- ІІ етап - обласний, з можливістю участі учнів з-за кордону та наукових ліцеїв;
- ІІІ етап - державний, де змагатимуться переможці з областей і закордонного округу.
