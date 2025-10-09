Перші школи за кордоном пройшли верифікацію МОН: українські діти зможуть навчатися офіційно

Перші українські суботні та недільні школи за кордоном пройшли офіційну верифікацію МОН України. Це означає, що діти українців, які живуть за межами країни, тепер можуть навчатися за програмою українознавчого компонента, а результати навчання визнаватимуть в Україні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН у Facebook .

Що це означає для учнів

Верифіковані школи не лише дають змогу вивчати українську мову, літературу, історію та інші предмети, а й допомагають дітям зберігати зв’язок з рідною культурою.

Як зазначають у МОН, навчання у таких закладах - це також живе спілкування з однолітками, атмосфера української спільноти та підтримка національних традицій.

Які предмети викладають

у 1-4 класах українознавчий зміст поєднується з українською мовою через інтегрований курс "Я досліджую світ";

українознавчий зміст поєднується з українською мовою через інтегрований курс "Я досліджую світ"; починаючи з 5 класу, школярі вивчають окремі предмети: українську літературу, історію України, географію, громадянську освіту та "Захист України".

Українська мова є обов’язковою для всіх учнів незалежно від віку.

Як знайти школу

Перелік верифікованих навчальних закладів доступний на сайті aikom.iea.gov.ua. Там можна обрати школу у потрібній країні, зв’язатися з адміністрацією та розпочати навчання.

МОН спільно з Міністерством закордонних справ продовжують верифікувати нові школи й додавати їх до офіційного переліку.

Україна верифікувала перші суботні та недільні школи за кордоном (cкриншот)