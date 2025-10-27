МОН запустило уроки для детей за рубежом: как украинские школьники могут учиться онлайн

Подборка охватывает украинский язык, литературу, историю Украины и начальную школу. Материалы доступны на платформе ВШО.

Уроки содержат планы-конспекты, презентации, визуальные элементы и интерактивные упражнения. Их создала команда методистов и учителей, которые имеют опыт работы с украинскими детьми за рубежом.

"Создание качественных учебных материалов для программы украиноведческого компонента - наш приоритет в работе с детьми, которые вынужденно находятся за рубежом. Это помогает поддерживать связь с Украиной через образование", - отметила заместитель министра образования Надежда Кузьмичева.

До конца учебного года планируется обнародовать еще более 1100 уроков. Сейчас по программе украиноведческого компонента учатся более 13 тысяч украинских детей.

Программа позволяет школьникам за рубежом получать украинское образование дистанционно, сохраняя культурную и национальную идентичность, а также учиться в местных школах.