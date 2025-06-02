МОН запустило платформу для учнів за кордоном: як поєднати навчання у школах двох країн

Для українських школярів, які тимчасово живуть за кордоном, було створено спеціальну скорочену освітню програму - "Українознавчий компонент". Подати заявку, щоб легше здобувати українську освіту дистанційно, можна на спеціальній платформі.
Докладніше про основні виклики для українських школярів в інших країнах, мету освітньої програми й предмети, які вона пропонує вивчати, а також як саме подати заявку для участі в ній, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з інформацією Міністерства освіти й науки України, сьогодні понад 360 000 дітей навчаються за кордоном і паралельно продовжують здобувати освіту в українських школах дистанційно.
З огляду на це необхідно подолати основні виклики:
"Українознавчий компонент" - це скорочена освітня програма для школярів, які виїхали за кордон через війну.
Йдеться про те, що діти мають можливість:
Решту предметів, які дитина вивчає у місцевій школі за кордоном, буде перезараховано, адже раніше МОН створило відповідну шкалу переведення оцінок (для визначеного переліку країн, де проживають українські школярі).
В цілому скорочена освітня програма для українських школярів дозволяє:
З огляду на це, вона пропонує вивчати лише ті предмети, яких немає в іноземних школах:
Сьогодні, 2 червня 2025 року, МОН України запустило єдину діджитальну платформу "Українознавчий компонент".
Вона дозволяє батькам обрати школу, яка надає "Українознавчий компонент", а також подати заявку на зарахування дитини на цю програму.
Під час брифінгу про підсумки шкільного навчального року, заступниця міністра освіти й науки Надія Кузьмичова наголосила, що це - "єдине вікно для наших батьків та учнів, які перебувають за кордоном".
"І хто шукає можливості зарахування на "Українознавчий компонент" - може перейти на єдину платформу, через яку можна обрати заклад (який гарантовано з 1 вересня 2025 року відкриває українознавчі класи), який вже готовий до комунікації, зарахування та підготовки до 1 вересня", - пояснила вона.
Для того, щоб подати заявку щодо участі дитини у програмі, дорослим потрібно:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи повернуть в Україні навчання офлайн з вересня.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Міністерства освіти й науки України, платформа "Українознавчий компонент", брифінг "Освіта в укриттях та уроки онлайн: підсумки шкільного навчального року 2024/2025".
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