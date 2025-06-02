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МОН запустило платформу для учнів за кордоном: як поєднати навчання у школах двох країн

"Українознавчий компонент" - важлива програма для українських школярів за кордоном (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Для українських школярів, які тимчасово живуть за кордоном, було створено спеціальну скорочену освітню програму - "Українознавчий компонент". Подати заявку, щоб легше здобувати українську освіту дистанційно, можна на спеціальній платформі.

Докладніше про основні виклики для українських школярів в інших країнах, мету освітньої програми й предмети, які вона пропонує вивчати, а також як саме подати заявку для участі в ній, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Основні виклики для українських школярів за кордоном

Згідно з інформацією Міністерства освіти й науки України, сьогодні понад 360 000 дітей навчаються за кордоном і паралельно продовжують здобувати освіту в українських школах дистанційно.

З огляду на це необхідно подолати основні виклики:

  • втрату зв'язку з українською мовою, культурою та історією;
  • подвійне навантаження (учні змушені навчатися в іноземній школі та паралельно - в українській школі онлайн);
  • графіки в українській дистанційній школі та іноземній часто збігаються, тому учні обирають ходити до місцевої школи й не навчатися дистанційно в українській;
  • учні обирають залишатися в іноземних школах та вступати в іноземні заклади вищої освіти (через низьку якість дистанційного навчання та велике навантаження);
  • складнощі з подальшою реінтеграцією до української освітньої системи.

Виклики для українських дітей за кордоном (інфографіка: ukrainian.studies.mon.gov.ua)

"Українознавчий компонент": чим допоможе програма

"Українознавчий компонент" - це скорочена освітня програма для школярів, які виїхали за кордон через війну.

Йдеться про те, що діти мають можливість:

  • ходити до місцевої школи (у тій країні, в якій наразі перебувають);
  • в українській школі - вивчати дистанційно лише основні предмети (яких немає в іноземній школі).

Решту предметів, які дитина вивчає у місцевій школі за кордоном, буде перезараховано, адже раніше МОН створило відповідну шкалу переведення оцінок (для визначеного переліку країн, де проживають українські школярі).

Які предмети пропонує вивчати "Українознавчий компонент"

В цілому скорочена освітня програма для українських школярів дозволяє:

  • зменшити навчальне навантаження з близько 25 годин до 5-8 годин на тиждень;
  • продовжити здобувати українську освіту дистанційно;
  • навчатися одночасно очно у місцевій школі.

З огляду на це, вона пропонує вивчати лише ті предмети, яких немає в іноземних школах:

  • Українську мову;
  • Українську літературу;
  • Історію України;
  • Географію України;
  • Основи правознавства;
  • Захист України.

Що вивчають в межах "Українознавчого компоненту" (інфографіка: ukrainian.studies.mon.gov.ua)

Як зареєструватись на програму "Українознавчий компонент"

Сьогодні, 2 червня 2025 року, МОН України запустило єдину діджитальну платформу "Українознавчий компонент".

Вона дозволяє батькам обрати школу, яка надає "Українознавчий компонент", а також подати заявку на зарахування дитини на цю програму.

Під час брифінгу про підсумки шкільного навчального року, заступниця міністра освіти й науки Надія Кузьмичова наголосила, що це - "єдине вікно для наших батьків та учнів, які перебувають за кордоном".

"І хто шукає можливості зарахування на "Українознавчий компонент" - може перейти на єдину платформу, через яку можна обрати заклад (який гарантовано з 1 вересня 2025 року відкриває українознавчі класи), який вже готовий до комунікації, зарахування та підготовки до 1 вересня", - пояснила вона.

Для того, щоб подати заявку щодо участі дитини у програмі, дорослим потрібно:

  • перейти на платформу ukrainian.studies.mon.gov.ua;
  • авторизуватись через id.gov.ua;
  • створити профіль дитини;
  • обрати школу та клас;
  • створити заявку для дитини;
  • очікувати на відповідь від школи впродовж 5 робочих днів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи повернуть в Україні навчання офлайн з вересня.

Читайте також, як діти долають психологічні виклики війни.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Міністерства освіти й науки України, платформа "Українознавчий компонент", брифінг "Освіта в укриттях та уроки онлайн: підсумки шкільного навчального року 2024/2025".

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