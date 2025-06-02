На 100 тисяч менше: скільки учнів більше не навчаються дистанційно, - дані МОН
В українських школах зараз здобувають знання понад 3,7 мільйона учнів. З них понад 2,2 мільйона учнів вчаться за партами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра освіти та науки України Надії Кузьмичової, яку вона зробила під час брифінгу в Медіацентрі Україна.
За її словами, найбільша частка школярів навчається очно - понад 2,2 мільйона. Близько 759 тисяч дітей здобувають освіту у змішаному форматі, ще понад 391 тисяча - повністю дистанційно. До останньої групи входять не лише учні на території України, але й ті, хто перебуває за кордоном або на тимчасово окупованих територіях (42,5 тисячі дітей).
Також заступниця міністра додала, що упродовж 2024/2025 навчального року понад 160 тисяч учнів повернулися до онлайн-навчання.
"На що хочемо тут звернути увагу - це те, що ті діти, які навчаються наразі дистанційно і перебувають на контрольованій урядом території. Це число за останній 2024/2025 навчальний рік скоротилося порядку 100-150 тисяч у порівнянні з тим, з чого ми починали", - зазначила Кузьмичова.
Нагадаємо, нещодавно МОН затвердило Типову освітню програму для старшої профільної школи - ключовий документ для впровадження реформи "Нова українська школа" у 10-12 класах.
Також ми писали, що реформа старшої школи в Україні запланована на 2027 рік. Вона передбачає впровадження профільного навчання для учнів 10–12 класів. Обов’язковими залишаться такі предмети, як українська мова, математика, історія, іноземна мова, фізкультура та "Захист України". У 10–11 класах школярі також вивчатимуть природничі науки.
Метою змін є надання учням більшої свободи у виборі напрямку навчання, зменшення загального навантаження та якісна підготовка до вступу у виш або до обраної професії.
Також РБК-Україна писало про те, які зміни чекають на учнів.