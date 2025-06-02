На 100 тисяч менше: скільки учнів більше не навчаються дистанційно, - дані МОН

В українських школах зараз здобувають знання понад 3,7 мільйона учнів. З них понад 2,2 мільйона учнів вчаться за партами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра освіти та науки України Надії Кузьмичової, яку вона зробила під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

За її словами, найбільша частка школярів навчається очно - понад 2,2 мільйона. Близько 759 тисяч дітей здобувають освіту у змішаному форматі, ще понад 391 тисяча - повністю дистанційно. До останньої групи входять не лише учні на території України, але й ті, хто перебуває за кордоном або на тимчасово окупованих територіях (42,5 тисячі дітей).

Також заступниця міністра додала, що упродовж 2024/2025 навчального року понад 160 тисяч учнів повернулися до онлайн-навчання.

"На що хочемо тут звернути увагу - це те, що ті діти, які навчаються наразі дистанційно і перебувають на контрольованій урядом території. Це число за останній 2024/2025 навчальний рік скоротилося порядку 100-150 тисяч у порівнянні з тим, з чого ми починали", - зазначила Кузьмичова.