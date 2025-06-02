МОН запустило платформу для учеников за границей: как совместить обучение в школах двух стран

Для украинских школьников, временно живущих за границей, была создана специальная сокращенная образовательная программа - "Украиноведческий компонент". Подать заявку, чтобы легче получать украинское образование дистанционно, можно на специальной платформе.
Подробнее про основные вызовы для украинских школьников в других странах, цели образовательной программы и предметы, которые она предлагает изучать, а также как именно подать заявку для участия в ней, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно информации Министерства образования и науки Украины, сегодня более 360 000 детей учатся за рубежом и параллельно продолжают получать образование в украинских школах дистанционно.
Учитывая это, необходимо преодолеть основные вызовы:
"Украиноведческий компонент" - это сокращенная образовательная программа для школьников, которые выехали за границу из-за войны.
Речь идет о том, что дети имеют возможность:
Остальные предметы, которые ребенок изучает в местной школе за границей, будут перезачтены, ведь ранее МОН создало соответствующую шкалу перевода оценок (для определенного перечня стран, где проживают украинские школьники).
В целом сокращенная образовательная программа для украинских школьников позволяет:
Учитывая это, она предлагает изучать только те предметы, которых нет в иностранных школах:
Сегодня, 2 июня 2025 года, МОН Украины запустило единую диджитальную платформу "Украиноведческий компонент".
Она позволяет родителям выбрать школу, которая предоставляет "Украиноведческий компонент", а также подать заявку на зачисление ребенка на эту программу.
Во время брифинга об итогах школьного учебного года, заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева отметила, что это - "единое окно для наших родителей и учеников, находящихся за границей".
"И кто ищет возможности зачисления на "Украиноведческий компонент" - может перейти на единую платформу, через которую можно выбрать заведение (которое гарантированно с 1 сентября 2025 года открывает украиноведческие классы), которое уже готово к коммуникации, зачислению и подготовке к 1 сентября", - объяснила она.
Для того чтобы подать заявку на участие ребенка в программе, взрослым нужно:
Напомним, ранее мы рассказывали, вернут ли в Украине обучение офлайн с сентября.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Министерства образования и науки Украины, платформа "Украиноведческий компонент", брифинг "Образование в укрытиях и уроки онлайн: итоги школьного учебного года 2024/2025".
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