ua en ru
Чт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як "перевести" оцінки із шкіл за кордоном? В Україні розробили зручний механізм

Україна, Четвер 13 червня 2024 12:52
UA EN RU
Як "перевести" оцінки із шкіл за кордоном? В Україні розробили зручний механізм Фото: в Україні розробили систему перекладу оцінок зі шкіл за кордоном (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні розробили шкалу співвіднесення систем оцінювання різних країн та української 12-бальної системи. Вона працюватиме на користь учня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН.

"Учні можуть перезараховувати оцінки з предметів, спільних для обох країн. Решту предметів (українознавчий компонент) вони можуть вивчати відповідно до модифікованих (скорочених) програм і проходити оцінювання дистанційно. Раніше для учнівства була можливість перезараховувати оцінки, проте школи не мали чітких рекомендацій для їхнього переведення", - зазначають в МОН.

Як працюватиме нова система?

Якщо, наприклад, учень чи учениця отримав/-ла оцінку "добре" (dobry) з математики в Польщі, то відповідно до таблиці, можна перевести цей результат в українську оцінку "8" з математики або алгебри / геометрії.

Якщо моделі оцінювання відрізняються, МОН рекомендує виставляти оцінку на користь учня. Наприклад, якщо учень чи учениця отримав/-ла в Німеччині оцінку "1" (дуже добре), що відповідає українському високому рівню, можна виставляти найвищу оцінку - "12".

Країни, представлені в таблиці: Словаччина, Болгарія, Литва, Бельгія, Фінляндія, Туреччина, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, США, Латвія, Швеція, Австрія, Швейцарія, Румунія, Норвегія, Канада, Німеччина, Польща, Чехія, Італія, Велика Британія, Нідерланди, Угорщина та Франція. Оцінки, отримані в інших країнах, потрібно переводити за загальною таблицею.

Учні, які одночасно навчаються в школі за кордоном і в закладі освіти України, мають можливість скласти річне оцінювання перед початком наступного навчального року з перезарахуванням результатів навчання за кордоном.

Таблиці зі співвіднесенням моделей оцінювання різних країн розміщено за посиланням.

Новий учбовий рік в Україні та за кордоном

Прийом заяв на вступ до першого класу від батьків майбутніх учнів в Україні триває. Якщо хтось досі цього не зробив, варто поквапитись, адже у деяких регіонах для цього лишилось кілька днів. Зокрема, за новими правилами, з 1 вересня 2024 кількість учнів у перших класах повинна становити не більше ніж 24 дитини.

Що стосується навчання за кордоном, в Німеччині запроваджують українську мову як другу іноземну. Це полегшить українським дітям складання випускного іспиту у школах. А у Польщі схвалили проект змін до спецзакону про тимчасовий захист українців. Одне із нововведень передбачає умову для виплат на дітей - виконання шкільного обов'язку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Школа
NEWS
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
DAILY
Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі