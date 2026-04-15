МОН визначило міста для вступних іспитів до аспірантури: де створять екзаменаційні центри

19:52 15.04.2026 Ср
2 хв
Реєстрація на іспити стартує вже за тиждень
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Як зареєструватися на іспити до магістратури та аспірантури? (Getty Images)

В Україні визначили, де саме проходитимуть ключові вступні іспити до аспірантури. Міністерство освіти і науки України затвердило перелік населених пунктів, у яких створять екзаменаційні центри для складання ЄВІ та ЄВВ.

Йдеться про єдиний вступний іспит та єдине вступне випробування з методології наукових досліджень, необхідні для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії та доктора мистецтва.

Як уточнили в МОН, основна сесія тестування відбудеться у 21 області України. Для цього облаштують екзаменаційні центри у 27 містах, переважно в обласних центрах, а також у Києві.

Важливі дати

Реєстрація на участь у вступних іспитах розпочнеться вже 23 квітня і триватиме до 14 травня. Майбутні вступники зможуть подати документи через приймальні комісії закладів вищої освіти - як особисто, так і дистанційно.

Водночас для тих, хто не встигне зареєструватися у визначені терміни, передбачено додатковий період - з 26 до 28 травня.

Після реєстрації учасники отримають екзаменаційні листки, які міститимуть дані для входу до персонального кабінету. Саме там до 19 червня буде оприлюднено інформацію про дату, час і місце проведення тестування.

Таким чином, вступники до аспірантури зможуть заздалегідь дізнатися всі деталі іспитів та підготуватися до їх складання.

Раніше РБК-Україна розповідало про правила вступу до магістратури та аспірантури у 2026 році. Абітурієнти мають обов’язково складати ЄВІ, який включає два блоки - тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та іноземну мову.

Також ми писали про те, як зареєструватися на іспити та які документи потрібні для цього.

