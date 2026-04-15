RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

МОН определило города для вступительных экзаменов в аспирантуру: где создадут экзаменационные центры

19:52 15.04.2026 Ср
2 мин
Регистрация на экзамены стартует уже через неделю
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Как зарегистрироваться на экзамены в магистратуру и аспирантуру? (Getty Images)

В Украине определили, где именно будут проходить ключевые вступительные экзамены в аспирантуру. Министерство образования и науки Украины утвердило перечень населенных пунктов, в которых создадут экзаменационные центры для сдачи ЕВЭ и ЕВВ.

Речь идет о едином вступительном экзамене и едином вступительном испытании по методологии научных исследований, необходимых для поступления на обучение для получения степени доктора философии и доктора искусства.

Как уточнили в МОН, основная сессия тестирования состоится в 21 области Украины. Для этого обустроят экзаменационные центры в 27 городах, преимущественно в областных центрах, а также в Киеве.

Важные даты

Регистрация на участие во вступительных экзаменах начнется уже 23 апреля и продлится до 14 мая. Будущие абитуриенты смогут подать документы через приемные комиссии высших учебных заведений - как лично, так и дистанционно.

В то же время для тех, кто не успеет зарегистрироваться в определенные сроки, предусмотрен дополнительный период - с 26 по 28 мая.

После регистрации участники получат экзаменационные листки, содержащие данные для входа в персональный кабинет. Именно там до 19 июня будет обнародована информация о дате, времени и месте проведения тестирования.

Таким образом, поступающие в аспирантуру смогут заранее узнать все детали экзаменов и подготовиться к их сдаче.

Ранее РБК-Украина рассказывало о правилах поступления в магистратуру и аспирантуру в 2026 году. Абитуриенты должны обязательно сдавать ЕВЭ, который включает два блока - тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и иностранный язык.

Также мы писали о том, как зарегистрироваться на экзамены и какие документы нужны для этого.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МинобразованияВступительная кампанияОбразование в Украине