МОН определило города для вступительных экзаменов в аспирантуру: где создадут экзаменационные центры

Речь идет о едином вступительном экзамене и едином вступительном испытании по методологии научных исследований, необходимых для поступления на обучение для получения степени доктора философии и доктора искусства.

Как уточнили в МОН, основная сессия тестирования состоится в 21 области Украины. Для этого обустроят экзаменационные центры в 27 городах, преимущественно в областных центрах, а также в Киеве.

Важные даты

Регистрация на участие во вступительных экзаменах начнется уже 23 апреля и продлится до 14 мая. Будущие абитуриенты смогут подать документы через приемные комиссии высших учебных заведений - как лично, так и дистанционно.

В то же время для тех, кто не успеет зарегистрироваться в определенные сроки, предусмотрен дополнительный период - с 26 по 28 мая.

После регистрации участники получат экзаменационные листки, содержащие данные для входа в персональный кабинет. Именно там до 19 июня будет обнародована информация о дате, времени и месте проведения тестирования.

Таким образом, поступающие в аспирантуру смогут заранее узнать все детали экзаменов и подготовиться к их сдаче.