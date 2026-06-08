В МОН ответили, отменят ли математику и историю как обязательные предметы на НМТ

Министерство образования и науки не поддерживает отмену математики и истории Украины среди обязательных предметов на национальном мультипредметном тесте (НМТ). Считают, что поступление в университет должно предусматривать проверку базовых знаний абитуриентов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Оксена Лисового для "Интерфакс-Украина" .

Главное: Позиция министра: Глава МОН Оксен Лисовой категорически против исключения математики и истории Украины из перечня обязательных предметов НМТ.

Глава МОН Оксен Лисовой категорически против исключения математики и истории Украины из перечня обязательных предметов НМТ. Будущее экзаменов: В перспективе Украина планирует вернуться к полноценному ВНО, но требования к навыкам счета, чтения и письма останутся неизменными.

В перспективе Украина планирует вернуться к полноценному ВНО, но требования к навыкам счета, чтения и письма останутся неизменными. Упростят ли тест: МОН не видит смысла менять уровень сложности заданий.

МОН не видит смысла менять уровень сложности заданий. Уровень сложности теста: Минимальный порог НМТ не преодолевают лишь около 20% участников, что свидетельствует о невысоком и адекватном пороге для поступления в университеты.

Планируют ли отменить математику на НМТ

По словам Лисового, НМТ остается временным форматом вступительных испытаний на период войны. В перспективе Украина планирует вернуться к внешнему независимому оцениванию (ВНО).

В то же время министр подчеркнул, что независимо от формата вступительного тестирования абитуриенты должны демонстрировать базовые навыки чтения, письма и счета.

"Поэтому я категорически против отмены математики и переноса ее в дисциплины по выбору", - заявил Лисовой.

Что будет с историей Украины

Глава МОН также выступил против исключения истории Украины из перечня обязательных предметов НМТ.

По его словам, этот предмет так же должен оставаться частью тестирования для поступающих.

Могут ли упростить тестирование

Комментируя дискуссии о сложности НМТ, Лисовой отметил, что ослабление или усложнение теста не изменит принципа конкуренции во время вступительной кампании.

Он пояснил, что любые изменения уровня сложности повлияют на средние баллы всех участников, однако конкурсный отбор в учреждения высшего образования сохранится.

Министр также обратил внимание, что доля участников, которые не преодолевают минимальный порог НМТ, остается относительно невысокой и составляет около 20%.

"Это свидетельствует о том, что тест доступен и сдать его возможно, и поступление в университет имеет порог базовых знаний, и этот порог не является слишком высоким", - подчеркнул он.