МОН скасувало обмеження на поновлення у вишах: що зміниться для студентів

11:38 12.05.2026 Вт
2 хв
Чому змінюють правила і до чого тут мобілізація?
aimg Василина Копитко
Зараз Міністерство розробляє новий проєкт наказу (фото: Getty Images)

Міністерство освіти і науки України скасувало наказ №910, який встановлював бар’єри для поновлення та переведення студентів на денну або дуальну форми навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця у Facebook.

Головне:

  • Скасування заборони: Студенти знову можуть вільно поновлюватися або переводитися на очну форму навчання.
  • Причина втручання: Наказ №910 визнано судом протиправним через порушення конституційного права на освіту.
  • Врахування правок: Новий проєкт наказу МОН вже розробляється з урахуванням пропозицій Офісу Омбудсмена.

Бар'єри через мобілізацію

Раніше МОН запровадило обмеження, обґрунтовуючи їх мобілізаційними процесами в країні. Однак, за словами Дмитра Лубінця, ці правила застосовувалися і до невійськовозобов’язаних категорій, зокрема жінок.

Це позбавляло багатьох студентів можливості навчатися за спеціальностями, де не передбачена заочна форма.

"Я системно реагував: надсилав до профільного міністерства пропозиції змін до наказу, вніс офіційне подання, зафіксував проблему у Щорічній доповіді за 2025 рік", - наголосив Омбудсмен.

Куди звертатися у разі порушень

Якщо права на здобуття освіти продовжують порушуватися, громадяни можуть звернутися до Офісу Омбудсмена:

  • Адреса: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ;
  • E-mail: hotline@ombudsman.gov.ua;
  • Телефони: 1678 або 044 299 74 08.

Читайте також про те, що у 2026 році вступ до закладів фахової передвищої освіти (коледжів) проходитиме за оновленими правилами. Тепер буде більший акцент не на тестах, а на співбесідах, творчих конкурсах і мотивації вступника.

Раніше ми писали про те, що МОН планує запровадити для студентів університетів і коледжів обов’язковий курс "Основи національного спротиву". У його рамках відбуватиметься теоретична і практична підготовка, включно із заняттями на полігонах, яка формуватиме навички безпеки, виживання та захисту держави.

